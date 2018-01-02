"Отметили": боевики взорвали гранату и устроили ДТП на Новый год

По данным украинской разведки, в результате взрыва ручной гранаты четыре террориста были уничтожены

Пьяные пророссийские наемники в результате конфликта взорвали ручную гранату во временно оккупированном Донбассе. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки.

"31 декабря 2017 года, в одной из частей 1 АК во время ссоры между офицерами и их подчиненными, один из военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату", - отмечается в сообщении.

В результате четыре человека были уничтожены, еще двое ранены.

По данным украинской разведки, 1 января пьяные боевики во время приготовления еды использовали неисправный газовый баллон, который взорвался. В результате несколько человек среди них были ликвидированы.

В ГУР добавили, что в ОРДО также произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пьяных террористов. В результате ДТП повреждены несколько военных автомобилей.

21 августа на трассе Куликово-Гусельщиково боевики устроили гонки "на слабо". В результате шесть человек получили ранения, двое наемников застрелились.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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