В 2017 году полиция в Донецкой области разоблачила 300 боевиков

За прошедшую неделю полиция объявила о подозрении в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований десяти боевикам

В 2017 году в Донецкой области полиция разоблачила более 300 боевиков, 240 из них задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Всего в 2017 году полиция Донетчины разоблачила более 300 боевиков. Из них 240 задержаны, 61 - установлен и объявлен в розыск", - сказано в сообщении.

За прошедшую неделю полиция объявила о подозрении в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участии в их деятельности десяти боевикам.

"Большинство из них были обнаружены в освобожденных городах - Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецком. А двое, жители оккупированных Донецка и Макеевки, были задержаны во время проверки на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечения линии разграничения", - сказано в сообщении.

29 декабря сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что разоблачили в районе проведения антитеррористической операции информатора боевиков.

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