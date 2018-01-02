В 2017 году полиция в Донецкой области разоблачила 300 боевиков
В 2017 году в Донецкой области полиция разоблачила более 300 боевиков, 240 из них задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
"Всего в 2017 году полиция Донетчины разоблачила более 300 боевиков. Из них 240 задержаны, 61 - установлен и объявлен в розыск", - сказано в сообщении.
За прошедшую неделю полиция объявила о подозрении в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участии в их деятельности десяти боевикам.
"Большинство из них были обнаружены в освобожденных городах - Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецком. А двое, жители оккупированных Донецка и Макеевки, были задержаны во время проверки на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечения линии разграничения", - сказано в сообщении.
29 декабря сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что разоблачили в районе проведения антитеррористической операции информатора боевиков.
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