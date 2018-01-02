В Житомирской области мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе

В салоне автобуса международного сообщения 21-летний киевлянин в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать пассажиров

В ночь на 2 января рейсовый автобус международного сообщения совершил вынужденную остановку из-за угрозы пассажира взорвать гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.

Согласно сообщению, злоумышленник ехал из Львова в столицу. В салоне он приставал к пассажирам и водителю. Хулигана сначала пытались успокоить, но после того, как он стал угрожать взорвать гранату, водитель остановил автобус и попросил пассажиров выйти из салона.

Автобус остановился около 2 часов ночи возле села Молодежного Пулинского района Житомирской области.

Полицейские задержали пассажира. Им оказался 21-летний житель столицы.

Во время его освидетельствования зафиксировано состояние опьянения - 1,7 промилле. Также полицейские изъяли опасный предмет, который оказался муляжом гранаты РГД-5. Назначено экспертное исследование.

Начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК. Мужчине может грозить наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до 5 лет.

Сегодня в Киеве, в районе станции метро Лесная во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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