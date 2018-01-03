Родственникам убитой юристки Ноздровской дали охрану - полиция

Дочери и родителям убитой юристки Ирины Ноздровской предоставили охрану. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, передает Укринформ.



Соответствующее постановление вынесли после обращения в полицию представителей родственников Ноздровской.



"Мы будем работать в сжатых сроках. Я сделаю все, чтобы это преступление было раскрыто", - сказал Ценов. По его словам, назначено также служебное расследование по делу об убийстве сестры юристки.

1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Согласно экспертизе, смерть наступила за двое-трое суток до того, как нашли тело. Есть телесные повреджения колющим предметом.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.

Юристка долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.

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