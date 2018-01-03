За выходные в Донбассе было больше 350 взрывов - СММ ОБСЕ

С 29 декабря по 1 января взрывы в Донбассе продолжались, больше всего их зафиксировали в субботу, 30 декабря

В период с вечера 29 декабря до вечера 1 января наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в Донбассе больше 350 взрывов. Об этом говорится в отчете миссии.



С вечера 31 декабря до вечера 1 января было 84 взрыва.



Ночью 1 января в подконтрольной боевикам Горловке наблюдатели слышали 36 взрывов неопределенного происхождения и около 40 очередей из крупнокалиберного пулемета.



Камера на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала взрыв в ночь на 30 декабря и пять снарядов, который пролетали с востока на запад и одну осветительную ракету.

Вечером 31 декабря там также зафиксировали взрыв в воздухе, три взрыва неопределенного происхождения и выпущенную вверх осветительну ракету. После полуночи камера зафиксировала еще три взрыва.

Ранее Италия, которая вступила с 1 января в должность председателя ОБСЕ, призвала все стороны конфликта в Донбассе к соблюдению минских договоренностей.

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