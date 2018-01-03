В посылках для украинцев в Италию нашли детали оружия - ГФС
03.01.2018 06:55
Корпусы магазинов автомата Калашникова были в коробке среди посылок украинским заробитчанам в Италию
Фото: ГФС
В микроавтобусе, которым перевозили из Украины в Италию посылки, на пропускном пункте Порубное сотрудники фискальной службы нашли части оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В картонной коробке были десять корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатини - система рельсового крепления прицелов и других устройств на огнестрельное оружие.
Сотрудники таможни готовят сообщение правоохранительным органам о противоправом деянии с признаками преступления.
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