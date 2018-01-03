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В посылках для украинцев в Италию нашли детали оружия - ГФС

03.01.2018 06:55
Корпусы магазинов автомата Калашникова были в коробке среди посылок украинским заробитчанам в Италию
В посылках для украинцев в Италию нашли детали оружия - ГФС
Фото: ГФС

В микроавтобусе, которым перевозили из Украины в Италию посылки, на пропускном пункте Порубное сотрудники фискальной службы нашли части оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В картонной коробке были десять корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатини - система рельсового крепления прицелов и других устройств на огнестрельное оружие. 

Сотрудники таможни готовят сообщение правоохранительным органам о противоправом деянии с признаками преступления.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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