В посылках для украинцев в Италию нашли детали оружия - ГФС

Корпусы магазинов автомата Калашникова были в коробке среди посылок украинским заробитчанам в Италию

В микроавтобусе, которым перевозили из Украины в Италию посылки, на пропускном пункте Порубное сотрудники фискальной службы нашли части оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.



В картонной коробке были десять корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатини - система рельсового крепления прицелов и других устройств на огнестрельное оружие.



Сотрудники таможни готовят сообщение правоохранительным органам о противоправом деянии с признаками преступления.

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