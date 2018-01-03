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ГУР: В Донбассе 3 боевиков умерли из-за передозировки наркотиками

03.01.2018 13:45
Также, по данным разведки, из-за пренебрежения мерами безопасности при проходе по минным заграждениям уничтожен один боевик, еще двое тяжело ранены
ГУР: В Донбассе 3 боевиков умерли из-за передозировки наркотиками
Фото: facebook.com

В зоне АТО за последние сутки трое боевиков умерли из-за передозировки наркотиками и алкоголем, еще один - из-за подрыва на минном поле. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"В течение суток от передозировки наркотическими веществами и чрезмерного употребления алкогольных напитков умерли трое боевиков. Один из них имел офицерское звание. Также из-за пренебрежения мерами безопасности при перемещении по минным заграждениям уничтожен один боевик, еще двое - получили тяжелые ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие дни количество небоевых потерь боевиков в Донбассе увеличилось в два раза, и на данный момент составляет более 50% от общего количества убитых и раненых.

Ранее сообщалось, что в период с вечера 29 декабря до вечера 1 января наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в Донбассе больше 350 взрывов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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