В Вышгородском суде отрицают связи с фигурантами дел Ноздровской
Судьи Вышгородского райсуда Киевской области судьи не имеют никаких связей ни с погибшей правозащитницей Ириной Ноздровской, ни с членами ее семьи, ни с Дмитрием Россошанским, который ранее на автомобиле сбил сестру Ноздровской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Согласно сообщению, в штате Вышгородского райсуда находятся 10 судей (одна должность судьи вакантна), из них действующих фактически 4 судьи, рассматривающие все категории дел.
"Учитывая информацию на интернет-ресурсах, отмечаем, что работающие судьи Вышгородского районного суда Киевской области не имеют никаких связей: ни родственных, ни каких-либо других с Ноздровской И.С., супругами Дуняк, гражданами Сапатинским М. А. и Россошанским Д.Ю", - говорится в сообщении.
Кроме того, в суде отметили, что судья Сергей Куприенко, который является дядей Россошанского, с мая 2017 уволен Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.
Ранее спикер полиции Киевской области Николай Жукович опроверг слухи о том, что экс-глава Вышгородского райсуда Сергей Куприенко якобы выехал с семьей в Россию.
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