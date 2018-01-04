Дело подозреваемого в убийстве сорудницы СИЗО Одессы ушло в суд

По данным следствия, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство и разбойное нападение

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 УК - умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство", - сказано в сообщении.

В августе 2017 года на территории Одесского следственного изолятора сотрудники учреждения обнаружили тело женщины. В ходе следственных действий полицейские разоблачили 39-летнего заключенного. Следует отметить, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство и разбойное нападение.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции.

Начальник СИЗО был уволен с занимаемой должности.

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Ранее сообщалось, что следователи прокуратуры Одесской области завершили расследование и сейчас идет судебное разбирательство обвинительного акта в отношении бывшего руководителя Одесской учреждения исполнения наказаний № 21 по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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