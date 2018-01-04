"Морили голодом, избивали": мужчина рассказал о плене у боевиков

По данным полиции, пенсионер почти месяц находился в плену у боевиков батальона Восток в 2014 году

Под Волновахой полицейские разыскали без вести пропавшего пенсионера, который был в плену у боевиков 26 дней. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"На пункте пропуска Новотроицкое во время стандартной проверки правоохранители установили, что 58-летний житель Макеевки находится в розыске с июня 2014 года. Пенсионер почти месяц находился в плену у боевиков батальона Восток, где его систематически пытали и били", - отметили в пресс-службе.

В июне 2014 года родственники пенсионера обратились в еще действующее Макеевское отделение милиции и сообщили о его исчезновении.

Как выяснилось, по дороге домой его подрезал военный микроавтобус с опознавательными знаками батальона Восток.

"Более десяти человек в масках с автоматическим оружием вытащили водителя из автомобиля и начали бить, забрав при этом ценные вещи и деньги. После этого, связав его, оставили в багажнике собственного автомобиля. Следующий месяц пострадавший помнит размыто, ведь его оставили в подвальном помещении, морили голодом и систематически избивали", - сказали в пресс-службе.

После плена мужчина находился в ОРДО.

Всего на территории Волновахского района в розыске находится 210 человек, из них вести пропавших - 84.

За 2017 год полиция Волновахи разыскала 55 граждан. Только благодаря контрольно-пропускным пунктам правоохранители задержали 46 злоумышленников, которые скрывались от закона, 16 человек, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях.

29 декабря сообщалось, что в плену у контролируемых Россией боевиков находятся еще более ста украинцев.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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