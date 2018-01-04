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В зоне АТО погиб украинский разведчик: фото

04.01.2018 14:48
В Министерстве обороны подтвердили факт гибели украинского военного Александра Чегурко в Донбассе, уточнив, что "это небоевая потеря"
В зоне АТО погиб украинский разведчик: фото
Александр Чегурко (фото - dumskaya.net)

В зоне АТО вчера, 3 января, погиб украинский разведчик, старший сержант Александр Чегурко. Об этом говорится в сообщении Кодымской райгосадминистрации.

"Только что поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александра Чегурко, 16.07.1987 года рождения, жителя села Шершенцы Кодымского района. Старший сержант Чегурко ушел из жизни 3 января 2018, защищая Украину", - отмечается в сообщении.

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Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в комментарии сегодня LIGA.net сказал: "Такой случай был. Мы подтверждаем. Но это - небоевая потеря. Занимаются следственные органы".

По его словам, открыто уголовное производство. Больше подробностей он сообщать не стал.

По информации Думской, Чегурко был разведчиком в 28-й отдельной мехбригаде. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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