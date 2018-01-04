В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу

По данным полиции, в результате стрельбы ранения получили несколько человек

В Днепре в результате стрельбы в частном доме несколько мужчин получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"3 января в 20:20 в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра во двор частного дома забежали неизвестные и начали стрелять. В результате мужчины, находившиеся во дворе дома, получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу", - отметили в пресс-службе.

В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение), продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

С места происшествия были изъяты гильзы от патронов травматического действия и другие вещественные доказательства.

3 января в Днепре ночью произошел взрыв гранаты на бульваре Славы во дворе многоэтажного жилого дома.

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