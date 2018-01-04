В Харькове на взятке в 250 тыс грн разоблачен главный ревизор ГФС
04.01.2018 17:12
Инспертор ГФС требовал 250 тыс грн за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки одного из предприятий
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
В Харькове правоохранители разоблачили во взяточничестве главного инспектора-ревизора фискальной службы. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.
Инспертор ГФС требовал 250 тыс грн за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки одного из предприятий.
Ранее сегодня сообщалось, что военная прокуратура сил АТО совместно с другими правоохранительными органами задержала и.о. заместителя военного комиссара после получения взятки в $700.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:17
-
17:40
-
вчера
16:06
-
17:21
-
17:17
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 32100
- 29633
- 26469
- 23812
- 22210
Спецпроекты
Новости партнеров