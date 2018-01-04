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В Харькове на взятке в 250 тыс грн разоблачен главный ревизор ГФС

04.01.2018 17:12
Инспертор ГФС требовал 250 тыс грн за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки одного из предприятий
В Харькове на взятке в 250 тыс грн разоблачен главный ревизор ГФС
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Харькове правоохранители разоблачили во взяточничестве главного инспектора-ревизора фискальной службы. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Инспертор ГФС требовал 250 тыс грн за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки одного из предприятий.

Ранее сегодня сообщалось, что военная прокуратура сил АТО совместно с другими правоохранительными органами задержала и.о. заместителя военного комиссара после получения взятки в $700.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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