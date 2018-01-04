Тело Ноздровской направлено на дополнительную экспертизу

Специалисты должны выяснить, каким предметом наносились телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде

Следствие по просьбе родственников направило тело правозащитницы Ирины Ноздровской на дополнительную комплексную экспертизу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает Укринформ.

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", - отметил он.

Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде. Также детально будет исследован состав крови на содержимое различных веществ и желудок покойной правозащитницы.

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"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере (по состоянию) на вчерашний вечер", - подчеркнул он.

Спикер облполиции добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, Украину не покидали.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.

Согласно данным экспертизы, смерть правозащитницы наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

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