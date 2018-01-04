Неправильно крещеный: священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка

Двухлетний малыш погиб в Запорожье, когда на него упал выпрыгнувший из окна самоубийца

В Запорожье священник Московского патриархата во время похорон отказался отпевать ребенка, который погиб от падения прямо на него выпрыгнувшего из окна мужчины. Об этом рассказал отец ребенка Роман Полищук, передает ForPost.



В сообщении сказано, что в ходе процессии священник узнал, что мальчика крестили в церкви Киевского патриархата и отказался из-за этого проводить обряд отпевания.



"Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь - самозванная. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", - сообщил отец.



Тело ребенка решили отвезти в ближайший храм имени Иоанна Кронштатского, который также оказался под юрисдикцией Москвы. Там перед ними "закрыли дверь" и попросили уйти.



В итоге отпел малыша прибывший священник Киевского патриархата, который и крестил его в церкви Святого Николая. Он прибыл по просьбе родителей.



Отмечается, что организацией похорон занималась ритуальная служба.



"В Запорожье всего два храма Киевского патриархата. Мы все крещенные Московским патриархатом, и никто не мог подумать, что родители поедут на Бабурку крестить ребенка в Киевском патриархате. Теперь мы обязательно будет уточнять этот момент", - сказала руководитель этой организации.

"Ребенок, отпетый в Киевском патриархате, остается некрещенным, а сама церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна", - сказал священник Евгений Молчанов, отказавшийся отпевать погибшего ребенка. Также, по его словам, отец малыша ударил его, а присутствующие начала толкать.



Информацию подтвердил в своем Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

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Малыш погиб 31 декабря, около 18:20, когда 39-ти летний местный житель решил свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна многоэтажки прямо на гуляющего во дворе с отцом ребенка. Самоубийца умер на месте, за жизнь ребенка боролись в карете скорой помощи, но он там погиб.

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