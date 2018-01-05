Обнародована статистика разминирования Донбасса: карта АТО
По состоянию на 1 января 2018 года разминировано почти 26 тысяч гектаров территории Донбасса. Об этом речь идет в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции.
"Удалось обезвредить и уничтожить около 326 тысяч взрывоопасных предметов. Также очищено свыше 1100 км дорог и почти 18 км ж/д путей. Всего было проверено 106 объектов", - говорится в сообщении.
Разминирование в зоне АТО проводят армейские подразделения вместе с сотрудниками Госспецслужбы транспорта и пиротехниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также привлекаются неправительственные организации, которые только в 2017 году работали на 47 участках (общая площадь - около 640 гектаров).
"Благодаря такой помощи очищено более 130 гектаров территории и обнаружено 528 взрывоопасных предметов. Наибольший вклад в это дело сделал фонд The HALO Trust", - уточнили в Минобороны.
The HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц.
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За минувшие сутки российско-террористические войска в Донбассе два раза обстреляли позиции сил АТО, ранен военный.
"Прошедшие сутки имели все шансы стать одними из самых тихих в последнее время. "Новогодне-рождественское перемирие" выдерживалось более 20 часов", - подчеркнули в штабе АТО.
Карта боевых действий на полночь 5 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):
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