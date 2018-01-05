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В Луганской области задержана за взятку замдекана одного из вузов

05.01.2018 14:52
Заместитель декана одного из факультетов учебного заведения Луганской области получила 3 тыс грн за содействие в сдаче зачетов и экзаменов
В Луганской области задержана за взятку замдекана одного из вузов
Фото: facebook.com / Татьяна Погукай

В Луганской области при получении неправомерной выгоды правоохранители задержали заместителя декана одного высших учебных заведений области. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Расследованием установлено, что заместитель декана одного из факультетов учебного заведения Луганской области требовала и получила неправомерную выгоду за содействие в сдаче зачетов и экзаменов лицом, получающем высшее образование в этом учебном заведении. При получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере 3 тыс грн указанное должностное лицо задержано", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com / Татьяна Погукай

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. 

Ранее сегодня сообщалось, что в Харькове СБУ разоблачила на взятке $40 тыс чиновников ГФС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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