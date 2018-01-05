В Луганской области задержана за взятку замдекана одного из вузов

Заместитель декана одного из факультетов учебного заведения Луганской области получила 3 тыс грн за содействие в сдаче зачетов и экзаменов

В Луганской области при получении неправомерной выгоды правоохранители задержали заместителя декана одного высших учебных заведений области. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Расследованием установлено, что заместитель декана одного из факультетов учебного заведения Луганской области требовала и получила неправомерную выгоду за содействие в сдаче зачетов и экзаменов лицом, получающем высшее образование в этом учебном заведении. При получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере 3 тыс грн указанное должностное лицо задержано", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com / Татьяна Погукай

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