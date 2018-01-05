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Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в горах

05.01.2018 16:11
Опасность схождения лавин будет в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в горах
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительной лавинной опасности в западных областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"6-7 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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