Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в горах

Опасность схождения лавин будет в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительной лавинной опасности в западных областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"6-7 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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