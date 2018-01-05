В аэропорту Киева задержали двух подозреваемых в торговле людьми
Полиция задержала в аэропорту "Киев" двух женщин, которых подозревают в том, что они переправляли украинок в Грецию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Они переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. Там, за предоставление интимных услуг иностранцам, им обещали до 5 тыс евро в месяц, а также бесплатное проживание", - рассказали в полиции.
Правоохранители добавили, что украинки попадали в нечеловеческих условиях, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, из-за которых они постепенно втягивались в долговую кабалу.
По факту торговли людьми открыто уголовное производство.
29 ноября 2017 года правоохранители ликвидировали канал торговли людьми в Днепропетровской области. Как рассказали в пресс-службе полиции, установили пять человек, которые в течение 2016-2017 годов переправляли малообеспеченных и одиноких жительниц Днепропетровской и Запорожской областей в сексуальное рабство в Российскую Федерацию.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:25
-
16:49
-
09:09
-
14:58
-
14:56
Новости партнеров
- 50849
- 34386
- 27419
- 27104
- 19305