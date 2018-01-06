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В Одесском аэропорту из-за тумана не смог сесть рейс из Киева

06.01.2018 12:22
Капитан самолета рейсом Киев-Одесса восемь раз безуспешно пытался посадить воздушное судно, но затем вернулся обратно в Борисполь
В Одесском аэропорту из-за тумана не смог сесть рейс из Киева

5 января самолет авиакомпании МАУ рейсом Киев-Одесса из-за погодных условий не смог приземлиться в аэропорту Одессы и вернулся в Борисполь. Об этом сообщает МАУ.

Как сообщает Думская, Boeing737 летал над Одессой больше часа, но так и не смог сесть в аэропорту из-за густого тумана.Отмечается также, что в Одесском аэропорту нет светосигнальной системы, из-за чего экипаж и не смог совершить посадку. 

Командир самолета восемь раз безуспешно пытался посадить воздушное судно.

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Затем еще один самолет МАУ рейсом Стамбул-Одесса, не снижаясь, сразу полетел в Борисполь.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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