В Одесском аэропорту из-за тумана не смог сесть рейс из Киева
06.01.2018 12:22
Капитан самолета рейсом Киев-Одесса восемь раз безуспешно пытался посадить воздушное судно, но затем вернулся обратно в Борисполь
5 января самолет авиакомпании МАУ рейсом Киев-Одесса из-за погодных условий не смог приземлиться в аэропорту Одессы и вернулся в Борисполь. Об этом сообщает МАУ.
Как сообщает Думская, Boeing737 летал над Одессой больше часа, но так и не смог сесть в аэропорту из-за густого тумана.Отмечается также, что в Одесском аэропорту нет светосигнальной системы, из-за чего экипаж и не смог совершить посадку.
Командир самолета восемь раз безуспешно пытался посадить воздушное судно.
Затем еще один самолет МАУ рейсом Стамбул-Одесса, не снижаясь, сразу полетел в Борисполь.
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