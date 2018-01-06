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ВСУ передали на оккупированную территорию тела убитых боевиков

06.01.2018 14:20
Останки тел убитых, найденные в сентябре около Счастья, передали в рамках гуманитарного проекта "Эвакуация 200"
ВСУ передали на оккупированную территорию тела убитых боевиков
Фото: пресс-центр штаба АТО

Сегодня на КПВВ Станица Луганская на временно оккупированную территорию передали останки тел убитых членов незаконных вооруженных формирований в Донбассе. Об этом сообщает пресс-группа объединенного территориального группирования "Луганск".

В сентябре прошлого года тела нашла поисковая группа около Счастья. После судебно-медицинской экспертизы были установлены личности убитых.

Родственников на оккупированной части Луганской области разыскали после следственных действий и ДНК экспертизы. 

Останки убитых передали в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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