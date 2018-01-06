18-летний житель Краматорска совершил 27 поджогов за месяц

Задержанный сообщил полиции, что делал это ради развлечения

В Краматорске Донецкой области полиция задержала 18-летнего парня, который ради развлечения за месяц совершил 27 поджогов в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Согласно сообщению, задержанный разводил костер на лестничной площадке дома, чердаке или в подвале.

По словам юноши, главной целью для него было наблюдение за пожаром. Он даже возвращался и повторял попытку поджога, если пламя гасло. То, что в результате его действий могут погибнуть люди, задержанного не беспокоило. Он также не уходил с места преступления, а внимательно следил за действиями случайных свидетелей и спасателей.

В течение месяца молодой человек совершил 27 поджогов. Пострадавших в результате его действий нет.

По указанным фактам полиция начала досудебное расследование по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем) УК. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

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