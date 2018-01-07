Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию

В микроавтобусе с российской регистрацией, которым управлял 40-летний гражданин Молдовы, пограничики нашли старинную Библию

Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он хотел тайно вывезти из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Инцидент произошел 6 января на пункте пропуска Сокиряны. К границе приехал микроавтобус Mercedes Sprinter российской регистрации, за рулем которого был 40-летний гражданин Молдовы. Во время осмотра микроавтобуса пограничники нашли старинную Библию, которая, вероятно, представляет культурную и историческую ценность.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Находка передана на экспертизу.

31 декабря украинские пограничники задержали гражданина Польши, который пытался вывезти из Украины более 13 килограммов обработанного янтаря.

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