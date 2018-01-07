Боевики используют "перемирие" для создания новых огневых позиций
Подконтрольные Кремлю боевики в Донбассе используют "новогоднее перемирие" для создания новых огневых позиций в населенных пунктах. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
Обустройство новых огневых позиций и укрепление старых происходит в населенных пунктах на временно неподконтрольной Украине территории в непосредственной близости к жилым домам.
Согласно отчету СММ ОБСЕ, боевики оборудовали военный объект и пригнали технику к жилому дому в восточной части города Кильмиусском. Оборудование окопов и траншей зафиксировано также в 300 метрах от поселка Калиново-Борщеватое в Луганской области и непосредственно вокруг жилого сектора в поселке Стила в Донецкой области.
В СЦКК подчеркивают, что такие действия террористов свидетельствуют о их намерении использовать мирное население в качества живого щита.
Ранее сегодня также сообщалось, что боевики угрожают и препятствуют передвижению по временно неподконтрольной территории наблюдетелей СММ ОБСЕ.
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