Массовая драка в Петербурге: задержан гражданин Украины - СМИ
В Петербурге на Конюшенной площади произошла массовая драка в результате которой госпитализированы восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.
Как сообщает Фонтанка, пострадавшие госпитализированы с ножевыми и пулевыми ранениями.
Задержаны двое человек, которые "в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения".
По данным журналистов, драка произошла между двумя компаниями молодых людей, всего - 20 человек. Задержанные - 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий из Украины. "Сам он представился полицейским гражданином непризнанной Луганской народной республики", - уточняют СМИ.
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