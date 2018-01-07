Массовая драка в Петербурге: задержан гражданин Украины - СМИ

По данным журналистов, драка произошла между двумя компаниями молодых людей. Задержанные - выходец из Дагестана и приезжий из Украины

В Петербурге на Конюшенной площади произошла массовая драка в результате которой госпитализированы восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Как сообщает Фонтанка, пострадавшие госпитализированы с ножевыми и пулевыми ранениями.

Задержаны двое человек, которые "в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения".

По данным журналистов, драка произошла между двумя компаниями молодых людей, всего - 20 человек. Задержанные - 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий из Украины. "Сам он представился полицейским гражданином непризнанной Луганской народной республики", - уточняют СМИ.

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