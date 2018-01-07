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Перед Рождеством в Запорожье фура въехала в скорую: ранен пациент

07.01.2018 22:10
В ДТП пострадали медики и пациент скорой помощи, которого везли в больницу
Перед Рождеством в Запорожье фура въехала в скорую: ранен пациент
Фото: zp.vgorode.ua

В ночь на Рождество, 7 января, в Запорожье фура врезалась в карету скорой помощи, в результате чего пострадали медики и пациент, которого везли в больницу. Об этом сообщает портал Vgorode.ua.

В сообщении сказано, что авария произошла на перекрестке проспекта Соборного и Металлургов. В патрульной полиции сообщили, что за рулем автомобиля МАЗ был 27-летний мужчина. Он въехал с Peugeot Boxer медиков.

В результате ДТП пострадали водитель скорой, младшая медсестра, фельдшер и пациент, которого везли в больницу. Их госпитализировали в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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