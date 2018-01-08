Убийство Ноздровской: полиция заявила о продвижении расследования

Первый замглавы Нацполиции отметил, что без всякой поддержки общественности, благодаря оперативной работе оперативников расследование дела идет дальше

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что без поддержки общественности благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование убийства юристки Ирины Ноздровской продвигается дальше. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Это дерзкое преступление должно быть раскрыто и лицо, совершившее его, должно предстать перед судом. Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидово, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы", - отметил Аброськин.

По его словам, вчера вечером совместно с и.о. министра внутренних дел Сергеем Яровым в Вышгородском отделе полиции был подведен итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства Ноздровской.

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"К этому вместе с Яровым были на месте, где был обнаружен труп потерпевшей", - уточнил Аброськин.

Он добавил, что сотрудники полиции делают все для установления и задержания лица, совершившего это преступление.

По словам дочери Ноздровской Анастасии, похороны ее матери состоятся во вторник, 9 января.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.

Согласно данным экспертизы, смерть наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

2 января в Киеве у здания Главного управления Нацполиции прошла акция с требованием найти убийц юриста и правозащитника из Киевской области Ноздровской.

5 января Аброськин сообщал, что полиции удалось воссоздать маршрут правозащитницы Ирины Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве до станции метро Героев Днепра.

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