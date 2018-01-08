Жительницу Славянска проверяют на причастность к банде боевиков

Девушку, 1997 года рождения, подозревают в дежурстве на блокпосту во время оккупации Славянска

Сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции проверяют причастность 20-летней жительницы к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления нацполиции в Донецкой области.

По данным полиции, девушка, 1997 года рождения, вместе с "единомышленниками" проверяла автомобили на въезде в город, потом уехала в Донецк. Информацию о подозреваемой полициейские получили при работе с населением.

"Подозреваемая рассказала, что в апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись со сторонниками "русского мира" и их кураторами, хрупкая девушка активно присоединилась к "работе" - проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, въезжали в город", - говорится в сообщении.

Во время проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района, подозреваемая вместе с сожителем уехала в Донецк.

По данным полиции, когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на террористическую организацию ДНР, но со временем поняла, что "никому не нужна". Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой.

Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 УК - создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности.

Ранее сообщалось, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что видели невооруженного мужчину в одежде с образцами камуфляжа Вооруженных сил Российской Федерации в районе временно оккупированного поселка Озеряновка, что в 35 километрах от Донецка.

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