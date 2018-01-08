Женщина сбила полицейских и одного провезла на капоте: фото

Один сотрудник полиции в результате дорожно-транспортного происшествия был госпитализирован

Во Львове женщина-водитель с признаками наркотического опьянения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook.

ДТП произошло вчера, 7 января, в 13:00 часов на улице Генерала Чупринки патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения.

"По требованию патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения с нарушителем, инспекторы обнаружили у нее признаки наркотического опьянения. Вдруг женщина намеренно совершила движение и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом, вывернув рулем сбила второго инспектора и повезла его на капоте", - отметили в пресс-службе.

По данным Нацполиции, после того, как она провезла его, повернув на улицу Захаревича, а затем на улицу Котляревского, водитель сбросила патрульного с капота и на большой скорости покинула место происшествия.

"Патрульного забрала скорая. У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки", - уточнили в пресс-службе.

Полиция установила, кому принадлежит автомобиль и обнаружили его во дворе на улице Княгини Ольги с поврежденным капотом и левым зеркалом. "Личность гражданки также установлена. Свидетели указали, что из автомобиля выбежала женщина и забежала в подъезд. 26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения", - добавили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

9 ноября масштабное ДТП произошло ночью в Киеве на улице Вячеслава Чорновила. В результате повреждены пять автомобилей, двое человек пострадали.

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