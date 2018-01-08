Подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан - Шевченко

Более подробную информацию в МВД обещали предоставить позже

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Задержан человек, который объективно подозревается в совершении убийства", - подтвердил Шевченко.

Спикер полиции Киевской области Николай Жукович отказался комментировать LIGA.net ситуацию.

В пресс-службе МВД сообщают, что в уголовном производстве по факту убийства Ноздровской назначено много криминалистических экспертиз, и результаты самых необходимых из них планируют получить в ближайшее время.

Начальник Главного следственного управления Виталий Невгад отметил, что сейчас проводится проверка показаний задержанного подозреваемого в части его причастности к указанному преступлению.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

2 января в Киеве у здания Главного управления Нацполиции прошла акция с требованием найти убийц правозащитницы.

5 января первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщал, что полиции удалось воссоздать маршрут Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве до станции метро Героев Днепра.

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