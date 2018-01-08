Под Киевом перевернулась маршрутка: есть пострадавшие (фото)

Движение транспорта возле села Вита-Почтовая, что под Киевом, затруднено из-за ДТП

На Одесской трассе, возле села Вита-Почтовая под Киевом маршрутка Mercedes столкнулась с автомобилем Saab, от чего перевернулась на бок. В результате ДТП была травмирована женщина - пассажир маршрутки, сообщает Киев Оперативный.

"По предварительной информации, водитель Saab пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes. От удара Mercedes перевернулся на бок. К сожалению, в результате аварии без травмированных не обошлось - женщину-пассажира госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Движение транспорта возле места аварии затруднено.



Фото: facebook.com/KyivOperativ

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