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Под Киевом перевернулась маршрутка: есть пострадавшие (фото)

08.01.2018 21:59
Движение транспорта возле села Вита-Почтовая, что под Киевом, затруднено из-за ДТП
Под Киевом перевернулась маршрутка: есть пострадавшие (фото)
Фото: facebook.com/KyivOperativ

На Одесской трассе, возле села Вита-Почтовая под Киевом маршрутка Mercedes столкнулась с автомобилем Saab, от чего перевернулась на бок. В результате ДТП была травмирована женщина - пассажир маршрутки, сообщает Киев Оперативный.

"По предварительной информации, водитель Saab пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes. От удара Mercedes перевернулся на бок. К сожалению, в результате аварии без травмированных не обошлось - женщину-пассажира госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Движение транспорта возле места аварии затруднено.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

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