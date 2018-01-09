Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается - Аброськин
Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской не давал признательных показаний и не раскаивается в совершенном. Об этом в своем Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Ни о каком откровенном признании подозреваемого речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого", - заявил он.
Аброськин отметил, что после задержания подозреваемого он лично с ним общался.
"Человек не раскаивается в совершенном и не собирается каяться", - подчеркнул замглавы Нацполиции.
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8 января 2018 года народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что задержанный полицией подозреваемый в убийстве Ноздровской дал признательные показания и рассказал обо всех деталях преступления.
1 января 2018-го в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017 года. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.
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