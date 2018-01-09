У Светлодарска боевики четыре часа засыпали минами опорник ВСУ

В результате затяжного обстрела со стороны оккупационных войск никто не погиб, но есть трое раненых военнослужащих за сутки, причем один "тяжелый"

В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе, где должно соблюдаться так называемое рождественское перемирие, впервые за несколько дней состоялся затяжной обстрел позиций ВСУ со стороны гибридной российской армии. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Более четырех часов незаконные вооруженные формирования осуществляли огневое воздействие на наших воинов, которые удерживают позиции на Светлодарской дуге", - уточнил полковник.

Окрестности поселка Луганское боевики "засыпали" 47 минами калибра 120 мм.

Карта боев по состоянию на полночь 9 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):

Всего за минувшие сутки на линии соприкосновения противник провел шесть прицельных обстрелов позиций ВСУ. Неподалеку от Светлодарска и Новотроицкого получили ранения трое военных, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным штаба АТО, под Новотроицким прицельно "работал" снайпер российско-территористических войск.

По опорному пункту ВСУ у Павлополя противник также применил тяжелые 120-мм минометы, а недалеко от Талаковки боевики, среди прочего, вели огонь из вооружения БПМ.

Новотроицкое на карте региона:

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