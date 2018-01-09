Убийство Ноздровской: адвокатов не допускают к материалам дела

Адвокаты Анастасии Ноздровской - дочери убитой юристки - сомневаются в той версии преступления, которая обнародована правоохранителями как основная

Адвокаты дочери убитого юриста Ирины Ноздровской заявили, что их не допускают к материалам дела. Об этом сказали адвокаты Тамила Ульянова и Александр Панченко в эфире 112.Украина.

По их словам, у них есть сомнения относительно той версии, которая обнародована как "основная" следствием, помощниками депутатов и экспертами.

"Мы имеем очень большие сомнения относительно той версии, потому что нас, как представителей потерпевшей на сегодня еще не допустили к материалам уголовного производства. Более того, у нас есть сомнения, потому что мы для себя видим противоречие по тем фактам, которые звучат в СМИ, по тем фактам, которые представили правоохранительные органы", - отметила Ульянова.

Она добавила, что Анастасия Ноздровская и ее защита на допросе называли имена тех лиц, которых они подозревают в убийстве.

"На которых указывают какие-то факты, но на сегодняшний день мы не знаем, не владеем информацией, отработаны ли эти люди в ходе следствия", - объяснила адвокат.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан - Шевченко

Сторона защиты заявляет, что узнает информацию о расследовании убийства только из СМИ.

"Мы на этом судебном заседании будем присутствовать обязательно, но высказываться на сегодняшний день мы никак не можем. Потому, что сегодня делается все органом досудебного расследования, чтобы устранить нас от материалов, информации, мы все узнаем из СМИ, нам доносят информацию какие-то политологи, философы, какие-то люди, которые не имеют отношения к уголовному производству", - добавил Панченко.

Читайте также: Одна против всех: самое важное об убийстве Ноздровской

1 января 2018-го в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017 года. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

8 января 2018 года народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что задержанный полицией подозреваемый в убийстве Ноздровской якобы дал признательные показания и рассказал обо всех деталях преступления.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается - Аброськин

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.