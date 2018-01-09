Ноздровская занималась коррупционными делами - офис омбудсмена

Также деятельность Ноздровской была связана с политикой

Погибшая правозащитница Ирина Ноздровская занималась многими делами, связанными с коррупцией. Об этом в эфире 112 Украина заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"Она также занималась многими делами, связанными с раскрытием коррупции и так далее. Можно сказать, что она была действительно правозащитником, не взирая на то, что сегодня развернулась уже какая-то грязная кампания по ее дискредитации ", - заявил Чаплыга.

По его словам, деятельность Ноздровской также была связана с политикой.

"Конечно, только суд может об этом сказать, до этого это все предположения, теории заговора. Она была активной, в том числе, скажем так, в деятельности, связанной с политикой. Я вам больше скажу: правозащитники, если они действительно активны, очень часто становятся оппонентами или врагами политиков", - сказал Чаплыга.

1 января 2018-го в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017 года. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

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