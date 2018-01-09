Отец Россошанского оставил записки: готов взять вину на себя

По словам жены Юрия Россошанского, он оставил записки, где заявляет о готовности взять вину на себя, чтобы не трогали семью

Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской отец Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру, Юрий Россошанский оставил записки, в которых написал, что готов взять вину на себя, лишь бы не трогали его семью. Об этом сообщает Hromadske.ua.

В пресс-службе Вышгородского суда подтвердили, что подозреваемый - Юрий Россошанский.

По словам его жены, он оставил записки, где заявляет о готовности взять вину на себя, чтобы не трогали семью.

"Мы расстроены уже 2,5 лет, понимаете, не сегодня, не завтра? По моему мнению, он не мог этого сделать. Не мог. Это мог сделать только человек, доведенный до крайности. Вот говорят везде об этих угрозах. Вот если дадите видео мне хоть одного угрозы - поверю", - сказала она.

Соседи Россошанского говорят, что он не мог убить Ноздровскую.

"Он крови боится. Он не мог этого сделать. Он даже курицу не мог зарезать. Спокойный. Приветливый. Всегда выйдет, поздоровается. В записке, которую оставил жене, написал, что возьмет все на себя, чтобы не трогали семью их ", - сказала соседка Мария Несин.

"Да не мог он этого сделать. Добрый человек. Трудяга. Всю жизнь проработал в Киевэнерго водителем. Юра написал предсмертные записки, чтобы его семью не трогали, не терроризировали. Недавно обнаружили одну, вчера жена его Оля нашла на работе в его одежде в кармане. Там даже на Байковом кладбище схема, где его похоронят. Он пишет, что не убивал", - рассказала другая соседка Лидия Нестоянова.

Читайте также: Одна против всех: самое важное об убийстве Ноздровской

1 января 2018-го в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017 года. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело. Адвокаты дочери Ноздровской заявили, что их не допускают к материалам дела.

8 января 2018 года народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что задержанный полицией подозреваемый в убийстве Ноздровской якобы дал признательные показания и рассказал обо всех деталях преступления.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается - Аброськин

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.