В ОБСЕ заявили об уменьшении нарушений режима прекращения огня

В Луганской области миссия ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения режима тишины с 5 по 6 января

Cпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня с 5 на 6 января в Донецкой области. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

В ОБСЕ уточнили, что период с вечера 5 по вечер 6 января в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 80 взрывов, когда ранее было зафиксировано примерно 150 взрывов.

"В Луганской области миссия не зафиксировала ни одного такого нарушения. В период с вечера 6 по вечер 7 января СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе по сравнению с предыдущими сутками", - отметили в пресс-службе.

В течение следующих суток миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, но увеличение их количества в Луганской области.

"С вечера 7 по вечер 8 января миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав аналогичное количество взрывов (около 150), по сравнению с предыдущими сутками", - добавили в пресс-службе.

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что видели невооруженного мужчину в одежде с образцами камуфляжа Вооруженных сил Российской Федерации в районе временно оккупированного поселка Озеряновка, что в 35 километрах от Донецка.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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