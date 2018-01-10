На теле Ноздровской нашли ДНК Россошанского - полиция

"Мы получили результаты первой экспертизы, вчера она была представлена в суде. Экспертиза подтверждает, что на теле убитой были частицы, которые принадлежат подозреваемому", - сказал он.

По словам Аброськина, всего в деле назначены 70 экспертиз.

Он также сообщил, что на дне реки, вблизи места преступления, были найдены предметы, в том числе ножи. "У нас уже есть предварительный результат экспертиз по обнаруженным предметам, которые указывают на возможность использования этого предмета в качестве орудия убийства", - добавил он.

Помимо этого, в доме подозреваемого во время обыска изъяты вещи в пятнах, которые будут исследованы.

Аброськин сообщил, что сначала Россошанские сообщили полицейским, что в день убийства рано легли спать. Но исследовав телефонный трафик, полиция обратила внимание на то, что накануне убийства муж и жена Россошанские часто говорили друг с другом по телефону, хотя, по их словам, находились в это время дома в одной постели.

Отвечая на вопрос о записке Россошанского, Аброськин сказал: "Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции о том, что он признает свою вину, раскаивается и просит прощения у своей семьи. Эта записка была передана его жене", - сказал он.

Больше никаких других записок, по словам Аброськина, не было.

9 января суд избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО на два месяца (до 8 марта 2018 года) без права выхода под залог.

Судья добавил, что в случае обвинительного приговора Россошанскому грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской, и был за это приговорен к тюрьме. Дело о гибели сестры юрист вела в суде почти два года, добиваясь наказания для обвиняемого.

Тема дня: Россошанский на суде согласился с подозрением

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