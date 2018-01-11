За сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих

Бойцы погибли при выполнении боевого задания, еще четверо пострадали

В прошлые сутки в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе погибли трое военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Еще трое получили ранения, один получил боевую травму.



За сутки было семь обстрелов со стороны боевиков. В одном случае ВСУ открыли ответный огонь.



На подступах к Луганскому боевики неоднократно вели огонь из 82-мм и 122-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении обстрелы были в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка.



В предыдущие сутки получили ранения двое украинских военных. Всего было три обстрела: из пехотного вооружения на луганском направлении и из крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов на донецком.

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