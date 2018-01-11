Дочь Ноздровской требует допустить ее адвокатов к материалам дела

По словам Анастасии Ноздровской, у нее есть сомнения в том, что подозреваемый Юрий Россошанский виновен в убийстве

Анастасия Ноздровская и ее защитники потребовали от органов следствия предоставить им полный объем материалов по убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, а также допустить к проведению следственных действий. Об это они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам дочери правозащитницы, у нее есть сомнения в том, что подозреваемый Юрий Россошанский виновен в убийстве.

"Смотря на материалы дела, вообще на то, как все проходит, мне кажется, что президента, а также других представителей власти ввели в заблуждение. Потому что сейчас самая главная версия об убийстве моей мамы - это Россошанский. Смотря на материалы дела, вообще на все, мне кажется, это не он, я не могу с уверенностью утверждать, что это не он, но материалы дела не совпадают с тем, что он говорит. Моя мать, прежде всего, боролась за справедливость, а не с Россошанскими. Поэтому я не могу рассматривать эту версию как главную", - сказала Анастасия Ноздровская.

Она заявила, что адвокатам предоставили лишь 10-15% материалов дела.

"Я хочу попросить, чтобы моих представителей и меня допустили к рассмотрению этого дела, так как в полном объеме с материалами дела мы не были знакомы. Нам дали 10-15% материалов от общего количества. Я прошу, чтобы моих представителей допустили к этому делу, чтобы они участвовали во всех экспериментах, следственных действиях ", - сказала Ноздровская.

При этом ее адвокат заявила, что те материалы дела, с которыми ей удалось ознакомиться, "не дают оснований утверждать, что тот человек, которого правоохранительные органы фактически назвали убийцей, на самом деле является виновным лицом".

9 января Вышгородский суд арестовал Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, на два месяца без права залога.

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