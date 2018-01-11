В Херсонской области массово гибнут дикие птицы - Минэкологии
В Каланчакском районе Херсонской области зафиксировали массовую гибель диких птиц. По другой версии, птицы могли погибнуть в оккупированном Крыму, а трупы отнесло водой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии.
Представители Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды в районе местных населенных пунктов. "Результаты анализа будут готовы через несколько дней", - отмечается в сообщении.
Специалисты не исключают версию, что птицы могли погибнуть на территории оккупированного Крыма.
В Минэкологии отметили, что первые сообщения об обнаружении большого количества погибших диких птиц в регионе, преимущественно лысухи, начали поступать 7 января.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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