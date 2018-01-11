Начальнику полигона дали тюремный срок из-за гибели двух солдат

Суд признал капитана виновным в служебной халатности, которая привела к гибели людей

Черниговский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего начальника полигона. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Суд признал капитана виновным в служебной халатности, что привело к гибели двух солдат.

"10 января 2018-го приговором Черниговского районного суда Черниговской области бывшего начальника военного полигона Черниговского гарнизона призванного по мобилизации капитана К. признан виновным в служебной халатности, что привело к гибели двух военнослужащих и получения одним военнослужащим телесных повреждений средней степени тяжести", - говорится в сообщени.

В пресс-службе уточнили, что офицер не организовал очистку полигона после завершения испытаний от образцов вооружения, в результате чего и погибли военнослужащие.

9 июня 2016 года в Черниговской области двое военных погибли в результате взрыва на военном полигоне. Инцидент произошел в селе Гончаровское, где военные разожгли костер, после чего произошел взрыв неизвестного предмета. По факту взрыва было начато уголовное производство.

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