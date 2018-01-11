Защита Ноздровской: Следствие считает, что уже нашло убийцу

По словам адвокатов, правоохранители не проверяют другие версии убийства

Адвокаты Анастасии Ноздровской считают, что органы следствия не проверяют других, заявленных защитой, лиц в качестве подозреваемых в убийстве, кроме Юрия Россошанского. Об этом сегодня на пресс-конференции заявили адвокаты Ноздровской Тамила Уьянова и Александр Панченко.

В частности, Ульянова отметила, что в тех материалах дела, которые были предоставлены защите, не содержится информация о том, что следствием на причастность к убийству Ирины Ноздровской проверялись какие-то другие лица.

В то же время, она говорит, что у защиты "есть объективные основания считать, что некоторые лица действительно причастны к этому делу". "И на сегодняшний день, из тех материалов, которые мы видели, эти лица не проверены", - заявила Ульянова.

"На сегодняшний день, насколько мы понимаем, следствие считает, что выполнило свою обязанность перед государством, нашло убийцу и все. Я считаю, что другие версии следствия уже никто не расследует. Фактически они для себя уверены все, руководители, что убийцей является господин Россошанский", - сказал Александр Панченко.

Также Анастасия Ноздровская и ее защитники потребовали от органов следствия предоставить им полный объем материалов по убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, а также допустить к проведению следственных действий. На сегодняшний день, по словам адвокатов, им предоставили лишь 10-15% материалов.

Также адвокаты Ноздровской заявляют о слежке за ними неизвестных лиц, что расценивают как психологическое давление, и просят правоохранительные органы обеспечить их безопасность.

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