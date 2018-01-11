Двух начальников ж/д станции под Житомиром разоблачили на взятке
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, Управлением защиты экономики и следователями Нацполиции разоблачили на взятке руководителей железнодорожной станции в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-группа УСБУ Украины в Житомирской области.
Правоохранители задокументировали, что должностные лица требовали от подчиненного дежурного по станции 20 тыс грн. В случае отказа злоумышленники угрожали "дать ход" сфабрикованному акту о якобы нарушении сотрудником трудового законодательства с последующим увольнением с должности.
Оперативники спецслужбы задержали заместителя руководителя станции в Бердичеве вблизи банкомата. Он контролировал перечисление всей суммы взятки на банковскую карточку жены.
Фото: СБУ
Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 УК (подготовка к преступлению) и ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Продолжаются обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.
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