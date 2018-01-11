Пожар в Виктории: Следствие рассматривает четыре версии

Эксперты говорят, что пожар был настолько сильным, что почти все свидетельства сгорели, и точную причину установить невозможно

После получения результатов пожарно-технической экспертизы следствие остановилось на четырех версиях пожара в детском лагере Виктория, где в сентябре 2017 года погибли трое детей. Об этом заявила Думской спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Согласно сообщению, следствие получило результаты пожарно-технической экспертизы пепелища, оставшегося от спального корпуса лагеря.

Эксперты говорят, что пожар был настолько сильным, что почти все свидетельства сгорели, и точную причину установить невозможно. Поэтому в документе указаны четыре версии. "Это занесение огня извне, то есть поджог, вторая версия - разогретый предмет, третья - возникновение пожара от открытого огня, четвертая - короткое замыкание электрооборудования", - заявила Верба.

В ноябре советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк заявлял, что пожар в Виктории возник из-за кипятильника, оставленного включенным в одной из комнат воспитателей.

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