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Сутки на фронте: аэроразведка, обстрелы и потери среди ВСУ

12.01.2018 06:50
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения различной степени тяжести
Сутки на фронте: аэроразведка, обстрелы и потери среди ВСУ
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Российские наемники на фронте продолжают нарушать объявленный режим прекращения огня на период новогодних и рождественских праздников, обстреливая позиции ВСУ и проводя аэроразведку. За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За минувшие сутки зафиксировано девять обстрелов сил АТО со стороны боевиков. К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое - получили боевые травмы", - говорится в сообщении штаба.

На луганском направлении фронта боевики сосредоточили огневую активность в районе Светлодарской дуги, применяя 120-ти и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия вели прицельный обстрел защитников Новолуганского. ВСУ были вынуждены открывать ответный огонь.

На донецком направлении террористами обстреливались окрестности Широкино, Гнутово и Лебединского, а также Пески.

Беспилотники российских наемников зафиксированы на разных участках линии разграничения семь раз.

"За прошедшие сутки агрессор продолжал осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, запрещенные к применению минскими договоренностями, были зафиксированы на разных участках линии соприкосновения в семи случаях", - также сообщает штаб.

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11 января беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал новые боевые позиции боевиков в 61 километрах от временно оккупированного Луганска.

10 января, около 21:23 вечера радиоэлектронная разведка украинской армии засекла беспилотник российско-террористических войск, предположительно типа Орлан-10, после чего военные уничтожили цель.

7 января украинская сторона СЦКК сообщила, что боевики в Донбассе продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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