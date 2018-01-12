Сутки на фронте: аэроразведка, обстрелы и потери среди ВСУ

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения различной степени тяжести

Российские наемники на фронте продолжают нарушать объявленный режим прекращения огня на период новогодних и рождественских праздников, обстреливая позиции ВСУ и проводя аэроразведку. За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За минувшие сутки зафиксировано девять обстрелов сил АТО со стороны боевиков. К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое - получили боевые травмы", - говорится в сообщении штаба.



На луганском направлении фронта боевики сосредоточили огневую активность в районе Светлодарской дуги, применяя 120-ти и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия вели прицельный обстрел защитников Новолуганского. ВСУ были вынуждены открывать ответный огонь.



На донецком направлении террористами обстреливались окрестности Широкино, Гнутово и Лебединского, а также Пески.



Беспилотники российских наемников зафиксированы на разных участках линии разграничения семь раз.



"За прошедшие сутки агрессор продолжал осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, запрещенные к применению минскими договоренностями, были зафиксированы на разных участках линии соприкосновения в семи случаях", - также сообщает штаб.



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