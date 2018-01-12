"Это кошмар": люди в оккупации сетуют на отсутствие сотовой связи

Местные жители Луганска и Донецка жалуются на отсутствие мобильной связи в захваченных гибридными войсками Российской Федерации городах

Во временно оккупированном Луганске после того, как вчера пропала связь мобильного оператора Vodafone Ukraine, приостановил работу и оператор пророссийских наемников Лугаком.

По информации источников LIGA.net, в захваченном областном центре почти сутки нет вообще никакой мобильной связи. "Это какой-то кошмар. Только через интернет можно общаться", - сказал сегодня LIGA.net местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Луганчанка Марина добавила, что среди тех, у кого есть родственники на подконтрольной Украине территории, адекватно вполне оценивают ситуацию.

"А те, кто верит местным и российским каналам, обвиняют во всем Украину, как всегда "ведутся на фейки" , - отметила она.

Местный житель Донецка Алексей добавил: "Пока хоть интернет в этой дыре не отключили, уже хорошо".

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11 января сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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