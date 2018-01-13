За время АТО саперы обезвредили около 178 тыс опасных предметов
С начала боевых действий в Донбассе саперы Вооруженных сил Украины обезвредили 177 000 728 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута на брифинге, передает Укринформ.
"В течение недели военнослужащие Вооруженных сил Украины проверили почти 6,5 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 179 единиц. Всего с начала АТО саперные подразделения проверили около 3 тысяч 640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили 177 000 728 взрывоопасных предметов", - сказал спикер.
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16 декабря в Минобороны сообщили, что подконтрольные Кремлю боевики устанавливают во временно оккупированном Донбассе кассетные противопехотные мины, чем ставят под угрозу жизни гражданских лиц.
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