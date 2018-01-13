В Одесской области из гранатомета выстрелили в стену кафе

Пострадавших нет, но стена кафе разрушена

Сегодня ночью в Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный выстрелил из гранатомета в кафе. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в области.



Никто не пострадал.



Разрушена стена кафе.



Правоохранители на месте изъяли цилиндрический тубус, предварительно от ручного противотанкового гранатомета, металические фрагменты от снаряда, металический предмет, похожий на двигатель противотанковой гранаты РПГ-22, сумку и другие вещественные доказательства.



Открыто уголовное дело по факту хулиганства.

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