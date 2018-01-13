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ГУР: В Донбассе боевик ограбил дом мирных жителей, ранена женщина

13.01.2018 16:42
При ограблении террорист использовал огнестрельное оружие. Женщина получила тяжелое ранение
ГУР: В Донбассе боевик ограбил дом мирных жителей, ранена женщина
Фото: пресс-служба штаба АТО

На временно оккупированной территории Донбасса один из боевиков ограбил дом местных жителей, сообщает Главное управление разведки.

Инцидент произошел 11 января. При ограблении террорист использовал огнестрельное оружие, в результате чего тяжело ранена женщина - жительница этого дома. Ее имуществу нанесен большой ущерб.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики продолжают нарушать перемирие, активно обстреливая позиции сил АТО в темное время суток из запрещенных минскими договоренностями минометов, вооружения БМП и гранатометов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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