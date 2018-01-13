ГУР: В Донбассе боевик ограбил дом мирных жителей, ранена женщина

При ограблении террорист использовал огнестрельное оружие. Женщина получила тяжелое ранение

На временно оккупированной территории Донбасса один из боевиков ограбил дом местных жителей, сообщает Главное управление разведки.

Инцидент произошел 11 января. При ограблении террорист использовал огнестрельное оружие, в результате чего тяжело ранена женщина - жительница этого дома. Ее имуществу нанесен большой ущерб.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики продолжают нарушать перемирие, активно обстреливая позиции сил АТО в темное время суток из запрещенных минскими договоренностями минометов, вооружения БМП и гранатометов.

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